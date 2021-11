Commissione Ue: Previsioni economiche, “l’occupazione supererà il livello pre-crisi nel prossimo anno”

(da Bruxelles) “I mercati del lavoro dell’Ue sono notevolmente migliorati grazie all’allentamento delle restrizioni sulle attività destinate ai consumatori”. Lo si legge nelle Previsioni economiche presentate oggi dalla Commissione europea. “Nel secondo trimestre di quest’anno l’economia Ue ha creato circa 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro, molti lavoratori sono usciti dai regimi di mantenimento dell’occupazione e il tasso di disoccupazione è diminuito”. Pari al 6,8%, il tasso di disoccupazione nell’Ue in agosto era appena superiore a quello registrato alla fine del 2019. I dati pubblicati dopo la data limite delle previsioni indicano un ulteriore lieve calo in settembre. Secondo le Previsioni l’occupazione nell’Ue crescerà a un tasso dello 0,8% quest’anno, dell’1% nel 2022 e dello 0,6% nel 2023. “Si prevede che l’occupazione supererà il livello pre-crisi nel prossimo anno e passerà alla fase di espansione nel 2023”. Le proiezioni indicano quindi che la disoccupazione nell’Ue scenderà dal 7,1% di quest’anno al 6,7% nel 2022 e al 6,5% nel 2023. Nella zona euro il dato sarà pari al 7,9%, al 7,5% e al 7,3% nell’arco dei tre anni.

Sempre le Previsioni della Commissione segnalano: “Il miglioramento delle prospettive di crescita indica per il 2021 disavanzi inferiori a quanto previsto in primavera. Dopo aver raggiunto il 6,9% del Pil nel 2020, il disavanzo aggregato nell’Ue dovrebbe ridursi marginalmente al 6,6% nel 2021 sulla scia del sostegno di bilancio ancora elevato dell’inizio dell’anno”. Con il protrarsi dell’espansione economica “le misure di sostegno e il funzionamento degli stabilizzatori automatici sono destinati a rientrare”. Ancora: “Dopo aver raggiunto circa il 92% nell’Ue (il 99% nella zona euro), il rapporto debito/Pil aggregato è destinato sostanzialmente a stabilizzarsi quest’anno e a iniziare a diminuire nel 2022, raggiungendo l’89% del Pil nel 2023 (il 97% nella zona euro)”.