Commissione Ue: Gentiloni, “economia europea imbocca una fase espansiva, ma permangono rischi” legati a pandemia e incertezze internazionali

(da Bruxelles) L’economia europea “imbocca una fase espansiva”, i livelli occupazionali dovrebbero tornare a crescere, ma restano “incertezze sostanziali” relative al quadro internazionale. Così Paolo Gentiloni, commissario Ue all’economia, esordisce nella sala stampa di Bruxelles illustrando le Previsioni economiche d’autunno. “L’economia dell’Ue27 si sta riprendendo più rapidamente del previsto dalla recessione dovuta alla pandemia”, specificano le Previsioni. “Con l’avanzare delle campagne di vaccinazione e la progressiva revoca delle restrizioni, in primavera è ripresa la crescita e si è protratta senza interruzioni in estate, sostenuta dalla riapertura dell’economia”. Nonostante le crescenti turbolenze, secondo le proiezioni l’economia Ue “continuerà a espandersi nel periodo oggetto delle previsioni, raggiungendo un tasso di crescita del 5% quest’anno, del 4,3% il prossimo anno e del 2,5% nel 2023”. Le Previsioni indicano che nel 2021 e nel 2022 i tassi di crescita per la zona euro saranno identici a quelli previsti per l’Ue, mentre nel 2023 il tasso di crescita per la zona euro sarà pari al 2,4%. “Queste prospettive dipendono in larga misura da due fattori: l’evoluzione della pandemia di Covid-19 e il ritmo con cui l’offerta si adegua alla rapida inversione della domanda a seguito della riapertura dell’economia”.