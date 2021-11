Il Ponte d’Oro: “Eppure è Natale”, nel nuovo numero la natività nei cinque continenti raccontata ai ragazzi

“Eppure è Natale” è il titolo di copertina del numero di novembre/dicembre de “Il Ponte d’Oro”, rivista per ragazzi edita dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it). “Sin dal titolo si vuole sottolineare come in qualsiasi angolo del mondo, qualunque cosa succeda, Gesù non si stanca di nascere ancora. Ciò accade anche e soprattutto dove è difficile percepire la festa: dove mancano luci e addobbi natalizi, dove non esistono doni da scartare, dove non solo non si trovano panettoni e pandori, ma non c’è neanche qualcosa da mettere sotto i denti”, spiegano dalla redazione. Lo raccontano nel dossier, con esempi di storie e descrizioni di fatti, i missionari che vivono nei diversi continenti: don Attilio Di Battisti, fidei donum della diocesi di Padova in Thailandia (oggi rientrato in Italia); padre Silvano Galli, della Società missioni africane (Sma), a Kolowaré in Togo; suor Anna Maria Gervasoni, missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice, nelle Isole Salomone; suor Dionella Faoro, delle Suore Francescane Elisabettine, che ricorda i molti Natali vissuti in Ecuador. “Narrano di luoghi completamente diversi dai nostri; di climi estivi e afosi, mentre qui c’è il freddo dell’inverno con la neve; di città o villaggi dove non si incontrano renne, slitte o Babbi Natale, ma bambini felici al solo pensiero di festeggiare la nascita di Gesù”.

Anche l’editoriale sottolinea che “la nascita del Signore talvolta si sovrappone e si confonde con motivazioni e gesti di altro genere. Eppure Gesù nasce e ci accompagna nella nostra vita quotidiana. Il suo è un ritorno e sempre un nuovo inizio: il bambino nella mangiatoia di Betlemme ci ricorda che Dio vuole stare accanto alla vita dei ragazzi, delle donne e degli uomini di oggi, per accompagnarli nel cammino di ogni giorno”.