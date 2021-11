Istituto Toniolo: Vittorio Veneto, il 13 e il 14 novembre ultima tappa del “Viaggio nel sacro tra Piave e Livenza”

Con sabato 13 e domenica 14 novembre si conclude l’edizione 2021 del “Viaggio nel sacro tra Piave e Livenza”, quest’anno articolato in tre distinti appuntamenti tra settembre e novembre e promosso dall’Istituto Toniolo – Le vie dei santi, di Pieve di Soligo. Sabato 13 alle ore 14.30 presso villa Cristofoletti, ora casa Canonica della parrocchia di Cessalto, si terrà la presentazione della “Guida del parco letterario”, percorso “che stimola diverse riflessioni, sensazioni, emozioni, ed evoca personaggi, temi, oggetti che toccano la sensibilità del visitatore nello spazio di collegamento tra la canonica e la chiesa parrocchiale”. La giornata del 13 vedrà inoltre alle 20.30, presso la Cantina Cunial a Campobernardo, una “conversazione”, coordinata da Claudio Rorato e Maria Teresa Tolotto, su alcuni toponimi, curiosità e vicende legate al territorio a ridosso del fiume Piave e al confine tra le diocesi di Treviso e Vittorio Veneto. Domenica 14 novembre alle 14.30, presso la chiesa di Campodipietra, l’esperto d’arte Giuliano Ros illustrerà la figura dell’abate Michele Colombo, “personaggio importante – si legge in un comunicato – nell’ambiente letterario, bibliofilo ed educatore, originario di questa terra a cui è dedicata la piazza centrale di Campodipietra”. Nell’anno dedicato a San Giuseppe, questo Viaggio nel sacro “non poteva concludersi senza ricordare una tra le più sentite devozioni popolari.

L’invocazione a San Giuseppe per una buona morte è fissata su una tela che la popolazione di Salgareda ha voluto fosse posta in un altare anche nella ricostruita chiesa parrocchiale. La tela e la sua storia saranno illustrate da Luciana Piovesan con il supporto di Renzo Toffoli: l’appuntamento è per le ore 16 nella parrocchiale di Salgareda. Tutti gli eventi sono a libero accesso, e si svolgeranno nella piena osservanza delle normative vigenti in materia anticovid. Informazioni sul sito www.beatotoniolo.it e sul canale social Facebook Viaggio nel sacro tra Piave e Livenza.