Società: Save the Children, la XII edizione dell'”Atlante dell’infanzia a rischio” è dedicata a “Il futuro è già qui – Il mondo dei bambini di domani”

A pochi giorni dalla Giornata mondiale dell’infanzia, giunto alla sua dodicesima edizione, l’”Atlante dell’infanzia a rischio” di Save the Children sarà presentato lunedì 15 novembre presso la Sala Stampa Esteri, in via dell’Umiltà 83, a Roma, alle ore 10.30.

La XII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio “Il futuro è già qui – Il mondo dei bambini di domani”, diffuso da Save the Children e edito da Ponte alle Grazie, riporta la fotografia della condizione dei minori in Italia, proponendo come chiave di lettura quattro sfide che analizzano i numeri e i trend relativi alla natalità, alle disuguaglianze, all’ambiente e all’approccio con la scienza. “Aspetti particolarmente rilevanti per bambine, bambini e adolescenti per il loro presente e il loro futuro che è ora, è già qui”, sottolinea l’organizzazione in una nota.

L’Atlante, curato da Vichi de Marchi, contiene dati, elaborazioni e mappe, di voci di esperte e di studiosi, di ragazze e ragazzi, di scrittrici e scrittori, di illustrazioni e fotografie, che hanno collaborato osservando la realtà e provando a guardare il futuro insieme ai ragazzi.

Interverranno alla presentazione: Claudio Tesauro, presidente di Save the Children Italia; Vichi De Marchi, curatrice dell’Atlante dell’infanzia a rischio; Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale; Fabiana Dadone, ministra per le Politiche giovanili; Linda Laura Sabbadini, dirigente generale del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali Istat; Viola Ardone, scrittrice; Ygnazia Cigna e Enrico Giacomazzi, del Movimento giovani per Save the Children e Change the Future. L’evento sarà moderato da Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children Italia.