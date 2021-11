Diocesi: Gorizia, sabato un incontro di spiritualità e testimonianza con mons. Redaelli in preparazione alla Giornata mondiale dei poveri

Alla viglia della quinta Giornata mondiale dei poveri che si celebrerà domenica 14 novembre, l’arcidiocesi di Gorizia e la Caritas diocesana propongono una serata di spiritualità e testimonianza per i volontari delle realtà caritative e tutti coloro che hanno a cuore i poveri. L’iniziativa, che sarà presieduta da mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana, sarà ospitata dalle 20.30 di sabato 13 novembre nella chiesa di Santa Maria Assunta dei padri Cappuccini, in piazza San Francesco a Gorizia. Porteranno la propria testimonianza Faward e Rafi e la signora Katie Ricupero. Verranno letti brani del Vangelo di Matteo e paragrafi del Messaggio scritto da Papa Francesco per la quinta Giornata mondiale dei poveri. L’arcivescovo Redaelli offrirà poi la sua meditazione.