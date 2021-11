Ambiente: Cingolani (Mite), “l’Italia aderisce al Boga”

L’Italia aderisce al Beyond Oil and Gas Alliance (Boga). L’annuncio da Glasgow lo ha fatto il ministro della Transizione ecologica (Mite), Roberto Cingolani. “L’ho comunicato al ministro danese. L’Italia su questo programma è perfino più avanti e abbiamo le idee chiare: il grande piano per le rinnovabili con 70 miliardi di watt per i prossimi 9 anni per arrivare al 2030 con il 70% di energia elettrica pulita”.

Il Boga è un accordo fra Paesi per uscire dalla produzione di petrolio e gas, lanciato da Danimarca e Costa Rica.