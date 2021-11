Papa Francesco: a Migrantes, “il mondo giovanile in emigrazione dovrà vedere una Chiesa attenta”

“Constato con piacere che il percorso sinodale delle Chiese in Italia, anche grazie al lavoro pastorale della Fondazione Migrantes, si propone di considerare le persone migranti come una risorsa importante per il rinnovamento e la missione delle Chiese in Europa”. Si è concluso con questo omaggio il discorso rivolto dal Papa ai partecipanti al Convegno europeo delle Missioni Cattoliche Italiane, promosso dalla Fondazione Migrantes della Cei. “Soprattutto il mondo giovanile in emigrazione, spesso disorientato e solo, dovrà vedere una Chiesa con i suoi pastori attenta, che cammina con loro e tra loro”, la raccomandazione di Francesco: “Il beato vescovo Giovanni Battista Scalabrini, la cui azione tra i migranti ha alimentato la

missione delle Chiese in Italia, e Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti, guidino e proteggano

il vostro cammino nelle Chiese in Europa per un nuovo, gioioso e profetico annuncio del Vangelo”. “Vi ringrazio per quello che fate”, il congedo dai presenti: “Vi incoraggio a proseguire nel vostro impegno e a pensare con creatività a una missione che guardi al futuro delle nostre comunità, perché siano sempre più radicate nel Vangelo, fraterne e accoglienti”.