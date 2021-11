Cammino sinodale: mons. Oliverio (Lungro), “cercare risposte nuove e concrete per annunciare la salvezza che viene da Cristo soltanto”

“Esprimete il vostro sogno di Chiesa attraverso le domande che, in comunione con la Chiesa universale, vi verranno poste o porrete”. Lo ha detto mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro, in un video messaggio ai fedeli per il Sinodo che si è aperto nelle diocesi. “La liturgia bizantina potrebbe farci da guida per riavvicinare il mondo alla bellezza della presenza di Dio”, perché “la missione è di testimoniare l’ideale della bellezza”, ha osservato il presule lungrese. Mons. Oliverio ha sottolineato “la dimensione ecumenica della nostra diocesi” come “un’altra prospettiva di apertura al futuro della Chiesa tutta”. “Ci sono sfide nuove da affrontare – ha proseguito il vescovo – come la trasmissione della fede e l’indifferenza mostrata dalle nuove generazioni” che ci impongono “di cercare risposte nuove e concrete per annunciare la salvezza che viene da Cristo soltanto”. “Questo sarà possibile – ha concluso il presule – se riusciremo a metterci in ascolto attente ed attivo sotto la guida dello Spirito Santo”.