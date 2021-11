Libri: Roma, domani si presenta “Ho fatto cristiano il Papa” su don Enrico Pozzoli, il missionario salesiano che ha battezzato Jorge Mario Bergoglio

Sarà presentato domani a Roma, alle 18,30, nell’auditorium Giovanni Paolo II della Pontificia Università Urbaniana, il libro “Ho fatto cristiano il Papa. Don Enrico Pozzoli il missionario salesiano che ha battezzato Papa Francesco” di Ferruccio Pallavera. Don Enrico Pozzoli è il missionario salesiano lodigiano che ha battezzato Jorge Mario Bergoglio e ha seguito la vita spirituale della sua famiglia, migrante da Asti. Il libro è edito dalla Libreria editrice vaticana.

Interverranno alla presentazione a Roma, dopo i saluti di padre Leonardo Sileo, rettore della Pontificia Università Urbaniana, Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria editrice vaticana, il card. Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, Lorenzo Guerini, ministro della Difesa della Repubblica Italiana, don Ángel Fernández Artime, rettore maggiore dei Salesiani di Don Bosco. Sarà presente l’autore. Coordina Monica Mondo, giornalista di Tv2000.

Sarà l’occasione per conoscere un prete che Papa Francesco ha definito “grande apostolo” e che è stato decisivo per la sua formazione umana e cristiana.