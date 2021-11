Solidarietà: Università europea Roma, al via la seconda edizione del concorso “Uer’s Got Talent” ispirato ai temi sociali

Parte la seconda edizione di Uer’S Got Talent, concorso artistico ispirato a temi sociali e di solidarietà, organizzato dall’Ufficio formazione integrale dell’Università europea di Roma (Uer) nell’ambito delle attività extracurriculari.

I partecipanti potranno inviare video di loro attività artistiche: musica, danza, recitazione, pittura, disegno, poesia, scultura, giochi di prestigio, mimo, scenette comiche, arte del riciclo, realizzazione di costumi e qualunque altra espressione della propria creatività.

Ma non sarà una raccolta di semplici esibizioni del proprio talento. I video dovranno ispirarsi a temi sociali e di solidarietà: il dialogo, l’accoglienza, l’ascolto, l’immigrazione, la disabilità, le dipendenze, il sostegno per i poveri, gli emarginati e gli invisibili della nostra società. I video saranno pubblicati sulla pagina Instagram di Formazione integrale Uer Le persone potranno votarli cliccando su “mi piace”.

“Siamo veramente felici di partire con la seconda edizione di Uer’S Got Talent”, spiega p. Gonzalo Monzón, direttore dell’Ufficio Formazione integrale dell’Ateneo. “Nella prima edizione abbiamo avuto un’ottima partecipazione. I ragazzi sono stati veramente bravi. Hanno mostrato d’avere un cuore grande e di saper conciliare il talento artistico con una grande sensibilità per i temi sociali e di solidarietà”.