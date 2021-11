Maltempo: Protezione civile, “ancora temporali e rovesci all’estremo Sud. Allerta arancione in Sicilia e Calabria”

“L’ampia area di bassa pressione presente sul bacino del Mediterraneo occidentale e sul Nord-Africa, continua a convogliare correnti umide ed instabili verso la penisola italiana. Questa situazione determina ancora tempo spiccatamente instabile sulle regioni centro-meridionali, specialmente su quelle tirreniche, con piogge e temporali, in particolare sulle due isole maggiori, in estensione dalla notte alla Calabria”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla notte di oggi, giovedì 11 novembre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali della Sicilia”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – interesseranno anche la Calabria, specialmente i settori meridionali e saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 12 novembre, allerta arancione sulla Sicilia orientale e sulla Calabria meridionale; mentre sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria centro-settentrionale è stata valutata allerta gialla.