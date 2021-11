Cure palliative: mons. Paglia (Pav), “sono indispensabili per la dignità della persona e vanno inserite nella formazione universitaria”

“Le cure palliative sono indispensabili per la dignità della persona”. A ribadirlo è l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, intervenuto al convegno “La sfida delle cure palliative: un impegno per l’università”, che si è svolto stamattina alla Università Statale di Milano. Due i temi al centro dell’attenzione per mons. Paglia. “Prima di tutto è importante l’attivazione, alla Statale, della prima cattedra universitaria di cure palliative in Italia, affidata al prof. Augusto Caraceni. L’impegno della Statale, in questo senso, si deve alla sensibilità del rettore che ha voluto recepire delle indicazioni degli studiosi ed esperti ed anche della Pontificia Accademia per la vita che si è spesa in questo campo di azione”. In secondo luogo – ha aggiunto il presidente della Pav – “di fronte alle derive eutanasiche le cure palliative sono senz’altro la risposta a favore di una medicina che, anche quando non si può più guarire, non abbandona e si prende cura della persona sofferente in tutte le sue dimensioni fisiche e psichiche”. Nel suo intervento l’arcivescovo ha sottolineato una volta di più che “la vita della persona va rispettata e difesa sempre, alla luce della sua dignità che è un valore al di sopra di ogni valore”. Le cure palliative “rendono concreta la tutela della dignità umana e vanno fatte conoscere sempre meglio e sempre di più” e devono entrare a pieno titolo nella formazione universitaria. Importante, inoltre, superare le resistenze che ostacolano la piena applicazione della legge 38/2010. le cure palliative “sono aperte alla cooperazione e ai valori. In realtà, tutta la medicina clinica – non solo le cure palliative – ha un enorme potenziale etico, e come tale un’enorme capacità di trasformare eticamente una società e una cultura”, ha concluso Paglia.

L’impegno della Pav a favore delle cure palliative risponde ad un mandato di Papa Francesco (Discorso alla 21ª Assemblea generale, 5 marzo 2015). Il gruppo internazionale di esperti (PalLife) costituito in seguito ha prodotto il “Libro Bianco” con raccomandazioni concrete sullo sviluppo e la diffusione delle cure palliative nel mondo (https://www.academyforlife.va/content/pav/it/pallife/libro-bianco.html). Il progetto della Pontificia Accademia per la vita ha ora un sito internet dedicato: http://www.academyforlife.va/pallife.