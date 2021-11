Pnrr: Draghi, “sindaci al centro della stagione che abbiamo davanti”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Sarete al centro della stagione che abbiamo davanti: una straordinaria occasione di riforme e investimenti, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il successo del Piano è nelle vostre mani, come anche nelle nostre”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, nel suo intervento alla 38ª Assemblea dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci).

Dopo aver espresso ai sindaci “il ringraziamento del Governo e il mio personale per il lavoro che avete svolto nei mesi difficili della pandemia”, il premier ha sottolineato che, nella fase di rilancio dell’Italia “c’è bisogno di cooperazione tra tutti i livelli dell’Amministrazione, nella fase di pianificazione degli investimenti e in quella di attuazione. Questo sforzo deve coinvolgere tutti: Comuni, Regioni, ministeri”. E dopo aver ricordato gli esempi di Virgilio Ferrari, primo cittadino di Milano dal 1951 al 1961, e il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, Draghi ha elogiato l’impegno degli amministratori locali: “Da sempre in prima linea nella gestione delle emergenze, lo siete stati anche durante la pandemia. Avete applicato le restrizioni con rigore e incoraggiato i cittadini a resistere e perseverare nei momenti più difficili”. “Avete aiutato tanti che avevano perso il lavoro o sospeso le proprie attività. E che si sono trovati ad affrontare la povertà – molti per la prima volta”, ha proseguito il premier, riconoscendo che “avete tenuto unite le vostre Comunità con determinazione e con coraggio, anche quando la crisi sanitaria ha reso più difficile e oneroso erogare i servizi ai cittadini. Avete agito con l’operosità, il pragmatismo e il senso civico che vi distinguono, quanto la fascia tricolore”.