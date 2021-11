Iraq: Baghdad, dal 18 al 20 novembre raduno dei giovani caldei, “Voi siete una Chiesa viva”

“Voi siete una Chiesa viva”: è il motto del prossimo raduno della Gioventù caldea, in programma nella capitale irachena dal 18 al 20 novembre. All’evento, convocato dal Patriarcato caldeo, parteciperanno almeno 400 giovani da Baghdad e altre diocesi caldee irachene. L’evento cade alla vigilia della Giornata mondiale della Gioventù che quest’anno per la prima volta si celebra nella domenica di Cristo Re, dopo lo spostamento dalla data tradizionale della Domenica delle Palme. Preghiera, testimonianze, festa sono gli ingredienti dell’incontro che avrà come relatore principale il patriarca caldeo, il card. Louis Raphael Sako, con una catechesi incentrata sulla figura di Cristo. Non mancheranno momenti dedicati al cammino sinodale da poco avviato anche nelle diocesi irachene. Invitato come relatore anche il premier Mustafa al-Kadhimi, ma dopo l’attentato subito dal politico nei giorni scorsi, il patriarcato caldeo è in attesa di una conferma.