Papa Francesco: domani a Roma la presentazione del libro su don Enrico Pozzoli

Chi educò cristianamente Jorge Mario Bergoglio? Chi ha inciso nella spiritualità del futuro pontefice? Chi ha segnato in profondità, con la parola e l’esempio, la formazione cristiana del Papa argentino? Nel libro “Ho fatto cristiano il Papa”, pubblicato di recente da Libreria Editrice Vaticana, il giornalista Ferruccio Pallavera risponde a queste domande tratteggiando il profilo biografico di don Enrico Pozzoli, il missionario salesiano originario di Lodi che ha battezzato il piccolo Jorge Mario Bergoglio, ne è stato per diversi anni il confessore e il padre spirituale, fu molto amico della sua famiglia arrivando a indirizzare la vocazione religiosa del giovane Jorge Mario verso la Compagnia di Gesù. Il volume – informano i promotori dell’iniziativa – sarà presentato domani, a Roma, alle e ore 18.30 alla Pontificia Università Urbaniana (Auditorium Giovanni Paolo II – Via Urbano VIII, 16). Dopo i saluti del rettore dell’Urbaniana Leonardo Sileo e di Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria editrice vaticana, interverranno il card. Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, l’onorevole Lorenzo Guerini, ministro della Difesa e in passato sindaco di Lodi, e don Ángel Fernández Artime, rettore maggiore dei salesiani. Modera Monica Mondo, giornalista di Tv2000. Più volte Papa Francesco ha lodato don Enrico Pozzoli come suo maestro spirituale e sua guida nella crescita umana: “Fu un grande apostolo del confessionale”, disse davanti alle migliaia di ragazzi radunati allo Stadio San Siro di Milano il 25 marzo 2017, durante la sua visita nel capoluogo lombardo.