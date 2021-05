Norvegia: diocesi di Oslo, 20 catechesi in video. Don Moi, “più interessanti di molte prediche”

L’ufficio catechistico della diocesi di Oslo lancia oggi la versione in norvegese della serie di corsi digitali per la catechesi firmati Sycamore. È una iniziativa nata a Londra, da padre Stephen Wang, cappellano alla Newman House, centro studentesco cattolico. Padre Wang ha realizzato 20 video a partire dalle domande esistenziali per “esplorare la ricchezza della tradizione cristiana”. Don Oddvar Moi, responsabile per la catechesi in Norvegia, ha lavorato in questi mesi a sottotitolare la serie di 20 episodi in norvegese, su incarico dei tre vescovi del Paese. “Questa è la nostra fede cattolica, come vogliamo che la gente la veda”, ha spiegato padre Moi, sul sito della diocesi di Oslo. “Padre Stephen ha una personalità molto piacevole; presenta la nostra fede in modo interessante e con gentilezza”. Inoltre, produrre in Norvegia un simile materiale avrebbe implicato costi esosi. Il materiale servirà per “presentare la fede cattolica in Norvegia ai cresimandi, giovani adulti, adulti convertiti, persone interessate alla fede cattolica”, ma potranno essere usati anche dai gruppi nelle parrocchie e dal singolo cattolico. Perché i video possono servire a “ricordare cose importanti e impararne di nuove”, spiega ancora don Moi, e “sono più interessanti della maggior parte delle prediche”. I video sono disponibili con i sottotitoli anche in spagnolo, polacco, francese e, presto, in vietnamita. La presentazione del cammino avverrà questa sera, nel corso di un incontro virtuale con tutti i parroci.