‘Ndrangheta: Eurojust ed Europol, maxi operazione antidroga e riciclaggio tra Italia e Germania

Un’operazione internazionale ha portato all’arresto di 31 persone coinvolte in un traffico internazionale di droga e riciclaggio, legato alla ‘ndrangheta in Italia e in Germania. Perquisizioni su altri 65 sospetti sono state compiute nei due Paesi. Circa 800 gli agenti di polizia e funzionari fiscali coinvolti nell’operazione. È il secondo atto dell’operazione “Pollino” avviata con il coordinamento di Eurojust ed Europol, portando all’arresto di 84 sospetti nel dicembre 2018. Con il sostegno delle agenzie europee, che oggi ne danno notizia, è stato fermato un gruppo criminale sospettato di aver organizzato un commercio di cocaina tra Italia, Paesi Bassi, Germania e Spagna con strumenti di comunicazione crittografati EncroChat e Sky Ecc. Incaricate di riciclare il denaro, una serie di società edili e locali in Italia. In Germania le indagini si concentrano sul traffico di droga e sulla elusione fiscale. A compiere l’operazione in Italia la Direzione investigativa antimafia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino e dall’Ufficio nazionale antimafia. In Germania, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Costanza, in collaborazione con la Polizia criminale di Friedrichshafen e la Polizia fiscale di Ulm. L’operazione, che ha portato anche al sequestro di diverse centinaia di migliaia di euro, armi, cocaina, veicoli di lusso e gioielli, è parte del progetto Onnet, finanziato dall’Ue per contrastare i gruppi della criminalità organizzata di tipo mafioso attivi in Europa.