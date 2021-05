Piccole isole: Cingolani (Mite), “volano per la transizione ecologica, con rinnovabili e protezione degli ecosistemi naturali”

“L’impegno del Ministero è massimo per accelerare la transizione ecologica e la valorizzazione e tutela degli ecosistemi delle piccole isole. A partire dal Pnrr, con la protezione degli ambienti naturali, l’installazione delle rinnovabili e la tutela della risorsa idrica. Si tratta di obiettivi primari e urgenti. Non più procrastinabili. Le piccole isole presentano da sempre problematiche strutturali che vanno affrontate una volta per tutte”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, all’incontro organizzato dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, in videoconferenza, tra il Governo e i Comuni delle isole minori, per analizzare le problematiche inerenti l’emergenza Covid, e quelle relative ai presidi sanitari, ai trasporti, alla scuola e alla ripartenza del turismo. E, ha aggiunto, “questa è l’occasione giusta: sono ad esempio naturalmente predisposte alla valorizzazione degli elementi naturali per la produzione di energia rinnovabile. Lavoreremo, di concerto con gli altri ministeri, affinché possano trovare sempre più occasioni di sviluppo sostenibile soprattutto attraverso l’ecoturismo”.