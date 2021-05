Spagna: vescovi Andalusia, grande impegno delle Caritas per rispondere alle accresciute richieste di aiuto a causa della pandemia

Ieri e oggi a Córdoba si è svolta la CXLVII Assemblea ordinaria dei vescovi del Sud della Spagna (Sevilla, Granada, Almería, Cádiz e Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, Málaga e Asidonia-Jerez). I vescovi, si legge in una nota, hanno appreso del tasso di iscrizione degli studenti di religione nel sistema educativo andaluso, che supera il 73% degli studenti, uno dei tassi più alti in Spagna.

I presuli hanno deciso di convocare un congresso degli insegnanti di religione a livello andaluso nel 2022, come modo “per promuovere la missione educativa degli insegnanti di religione in Andalusia”.

In questo momento di pandemia, che sta colpendo tanto le famiglie, non solo nella salute ma anche nelle situazioni umane, sociali ed economiche, “i vescovi vogliono ringraziare il lavoro che stanno facendo le Caritas diocesane e parrocchiali. Oltre al lavoro di assistenza ai bisognosi che già precedentemente alla pandemia le Caritas svolgevano, si aggiunge ora l’urgenza di prestare attenzione ai tanti bisogni sorti dopo la crisi economica che l’emergenza sanitaria sta provocando”.

In tutte le diocesi, “le Caritas hanno registrato un aumento molto significativo della richiesta di assistenza sociale di ogni tipo, dal cibo alla compagnia di fronte alla solitudine, all’accoglienza, alla cura delle persone vulnerabili, all’aiuto alle famiglie. Questo sforzo raddoppiato delle Caritas diocesane e parrocchiali è stato accompagnato da un aumento del numero dei volontari e delle donazioni ricevute per far fronte a tutte queste esigenze”.

La nota ricorda, poi, che i vescovi apprezzano molto positivamente le trasmissioni della messa che Canal Sur Televisión realizza ogni domenica da diversi luoghi dell’Andalusia. “L’accoglienza che queste trasmissioni stanno avendo, in base all’elevato share, è senza dubbio un’espressione del servizio pubblico che Canal Sur svolge nel portare la messa domenicale nelle case andaluse, soprattutto in questi tempi difficili di pandemia”, si osserva nella nota.

Infine, i presuli hanno approvato il nuovo sito web di Odisur, il Servizio di informazione dei vescovi della Spagna meridionale, che si rinnova per offrire un servizio migliore.