Reati mafiosi o violenti: Comitato solidarietà, quasi 1 milione di euro in risarcimenti e indennizzi a vittime

Ammontano a circa 1 milione di euro tra risarcimenti e indennizzi le risorse assegnate al termine della seduta di oggi dal Comitato di solidarietà presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, Marcello Cardona. Ne dà notizia il Viminale spiegando che “il Comitato ha destinato oltre 524mila euro ai familiari di una vittima innocente di mafia uccisa a Napoli nel 1989 in una faida di camorra”. Inoltre, “ai familiari di vittime di reati dolosi con violenza alla persona, o reati intenzionali violenti, sono stati assegnati indennizzi (predeterminati normativamente) per complessivi 298mila euro, mentre altri 125mila sono andati a vittime di violenza sessuale”.

Dietro le richieste accolte, viene precisato, nella maggior parte dei casi vi sono storie di femminicidio consumato in ambito coniugale e di violenze avvenute in contesti familiari, o commesse dal “branco”, rispetto alle quali gli indennizzi sono un segno concreto della presenza dello Stato a fianco di chi ne subisce le conseguenze, pur non potendone cancellare le cicatrici.

“Il Commissario straordinario, inoltre, nell’ambito delle sue competenze in materia di sostegno e aiuti economici alle famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, ha assegnato a due persone i benefici stabiliti dal relativo regolamento, pari a 300 euro al mese per ogni minorenne affidato”, conclude la nota.