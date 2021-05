Rosario Livatino: un messaggio di Papa Francesco ai ragazzi apre il volume “La lezione del giudice ragazzino”

“Cari ragazzi e ragazze, fate tesoro della testimonianza del beato Rosario Livatino, un ‘santo della porta accanto’ che attraverso la sua vita ordinaria ha realizzato qualcosa di straordinario agli occhi di Dio donando la sua vita per la giustizia. Sul suo esempio prendete in mano la vostra vita e senza cedere mai ai compromessi e alla sopraffazione, date il meglio di voi stessi per il cambiamento della vostra terra”. Questo messaggio autografo di papa Francesco, pubblicato oggi in anteprima sulla prima pagina del quotidiano “Avvenire”, apre il volume per ragazzi “Rosario Livatino, la lezione del giudice ragazzino” da oggi in libreria in vista del rito di beatificazione che sarà celebrato il 9 maggio ad Agrigento.

Il volume racconta una storia immaginata dai due autori: Lilli Genco, giornalista, e Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore di Agrigento. Due ragazzi in un piccolo paese della Sicilia fanno i conti con loro stessi e la realtà che li circonda e grazie ad un progetto scolastico si mettono sui passi di Rosario Livatino. Un personaggio normale che non ha nulla di eroico ma la cui conoscenza li porterà a scoprire un drammatico segreto e ad affrontare la sfida di crescere scegliendo da che parte stare. Il libro è arricchito di materiali per l’approfondimento utili a favorire un percorso di conoscenza autonomo sui temi della legalità o per l’uso didattico. Nella stessa collana “I giganti” dell’editore Di Girolamo (gruppo editoriale “Il Pozzo di Giacobbe”) i due volumi dedicati agli altri “martiri della giustizia del sud”: don Pino Puglisi e don Giuseppe Diana.