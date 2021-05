Irlanda: vescovi lanciano un servizio di consulenza online per le coppie in crisi

Aiutare le coppie che hanno difficoltà nelle loro relazioni. Con questo scopo nasce in Irlanda il primo servizio di consulenza online sostenuto da “Accord”, servizio promosso da oltre 20 anni dalla Conferenza episcopale che offre consulenza alle coppie in difficoltà. A lanciare oggi l’iniziativa è il vescovo Denis Nulty, presidente di Accord Catholic Marriage Care Service. “Sfortunatamente, la pandemia Covid-19 e le restrizioni associate hanno causato una serie di interruzioni a molti servizi essenziali e sappiamo che il sostegno al matrimonio e alla vita familiare non può essere sospeso”, spiega il vescovo in un comunicato. L’offerta delle consulenze online mira a raggiungere chi è impossibilitato, anche in tempo di Covid, a recarsi presso i centri Accord. Gli appuntamenti online possono essere fissati tutti i giorni dalle 9.30 alle 21.30 andando sul sito del servizio accord.ie o contattando il team per mail onlinecounselling@accord.ie.