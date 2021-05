Terremoto in Croazia: Sisak, messa di ringraziamento con i Vigili del Fuoco

Festa dei Vigili del fuoco ieri a Sisak che si sono ritrovati nella basilica locale di san Pietro per celebrare il patrono san Giorgio. Durante la messa, il vescovo, mons. Vlado Kosic, ha ringraziato i Vigili del fuoco per l’impegno e il sacrificio dimostrati in occasione del terremoto di dicembre scorso che ha avuto il suo epicentro proprio nella zona di Sisak. “In quei giorni – ha ricordato il vescovo – nelle immagini che arrivavano dalle tv vedevamo i pompieri impegnati a salvare vite umane, mettere in sicurezza case e chiese, e con loro tanti soldati dell’Esercito e volontari della Caritas, della Croce Rossa, delle associazioni e ong. Niente di ciò che avete fatto sarebbe stato possibile se non aveste avuto nel cuore sacrificio e abnegazione. Non avete pensato a voi stessi ma agli altri. Senza questo sacrificio non era possibile salvare vite”.