Diocesi: Bologna, sabato 8 scende in città la Madonna di San Luca. Una settimana di celebrazioni in cattedrale fino a domenica 16

Inizia sabato 8 maggio la tradizionale visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna che si concluderà domenica 16 con la risalita. Nel pomeriggio di sabato l’effigie della Madonna scenderà dal Colle della Guardia, privatamente e senza processione dei fedeli, a bordo di un automezzo dei Vigili del Fuoco. L’Icona sarà accolta dall’arcivescovo, card. Matteo Zupp,i e dal Capitolo per poi essere introdotta nella cattedrale di San Pietro.

La cattedrale sarà aperta per la visita nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 21.45, la domenica dalle ore 7.30 alle ore 21.45, mentre giovedì 13 maggio resterà chiusa dalle ore 9 alle ore 14 per l’incontro del clero.

Domenica 9 maggio alle ore 17.30 il card. Zuppi celebrerà l’Eucaristia per gli ammalati nel 40° anniversario dalla sua ordinazione presbiterale e in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo vi sarà una speciale intenzione di preghiera per le vittime del terrorismo e per la riconciliazione, in particolare per le vittime degli attentati che hanno colpito la città di Bologna. Lunedì 10 alle ore 19 l’arcivescovo presiederà la messa per il mondo della scuola e martedì 11 alle ore 9.30 quella per gli anziani. Mercoledì 12 alle ore 18 l’arcivescovo impartirà la benedizione alla città e a tutti i bolognesi dal sagrato della basilica di S. Petronio alla presenza della Madonna di San Luca.

Giovedì 13, solennità della Beata Vergine di San Luca patrona della città e dell’arcidiocesi di Bologna, si svolgerà in cattedrale il ritiro del clero predicato da mons. Daniele Libanori, vescovo ausiliare di Roma, e a seguire il card. Zuppi celebrerà l’Eucaristia. Venerdì 14 alle ore 19 l’arcivescovo presiederà la messa in suffragio dei defunti della pandemia e sabato 15 alle ore 11.30 quella per gli operatori sanitari. Domenica 16, solennità dell’Ascensione, la messa delle ore 10.30 in cattedrale sarà celebrata dal Card. Mauro Gambetti. Nel pomeriggio l’Icona della Madonna farà ritorno al santuario, senza la tradizionale processione.

La Chiesa di Bologna si unisce così alla maratona di preghiera voluta da Papa Francesco per invocare la fine della pandemia.

“Anche quest’anno la Madonna di San Luca non mancherà il suo tradizionale appuntamento – afferma il card. Zuppi – ancora più caro e atteso in un momento di tanta sofferenza provocata dalla pandemia, dai lutti e dall’impossibilità di stare vicini alle persone care. Ricorderemo tutti insieme a Maria, donna della speranza, che crede nell’adempimento della promessa. Vogliamo che la pandemia sia sconfitta e abbiamo anche tanto da ricostruire. Vogliamo proteggere i più deboli e impegnarci tutti a trovare risposte adeguate e stabili. Maria a Cana si accorge della mancanza del vino. Non perde la speranza e coinvolge Gesù e tutti noi nel fare quello che il Signore ci dice. Dal tempo della pandemia si esce insieme e Gesù è la via della gioia. Sentiamo il peso di tanta sofferenza ma anche la sfida di ricostruire e guardare al futuro: Maria è la donna della speranza”.

Per tutta la settimana sarà attiva la diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.