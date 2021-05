Diocesi: Bolzano-Bressanone, ieri sera il vescovo ha ammesso a preparazione all’ordinazione sacerdotale il seminarista Matthias Kuppelwieser

Nella cappella del Seminario maggiore di Bressanone, ieri sera, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, ha presieduto la cerimonia dell’admissio del seminarista Matthias Kuppelwieser di Colle Isarco. Si tratta del rito di ammissione con cui dopo alcuni anni in seminario, il candidato chiede formalmente di essere ordinato sacerdote. “È una tappa importante nella formazione perché con il conferimento dell’admissio il candidato inizia il percorso di preparazione all’ordinazione sacerdotale”, si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi altoatesina.

“Essere cristiani significa mettersi in cammino seguendo Cristo. È un percorso che ha bisogno di protagonisti, di persone della tempra di san Paolo. Oggi tocca a noi continuare a scrivere gli Atti degli Apostoli, per fare in modo che il messaggio del Vangelo raggiunga le persone”, ha detto il vescovo. Il rito è stato accompagnato dai canti dei 12 seminaristi giunti a metà aprile da Tanzania e India per proseguire la loro formazione a Bressanone. “Anche a loro – ha aggiunto mons. Muser – l’augurio che possano trovare la loro strada e ricordare a tutti che la nostra non è una Chiesa nazionale ma una comunità cattolica universale”.

Matthias Kuppelwieser, 36 anni, di Colle Isarco, ha studiato a Bressanone e al Seminario di Trento e nei fine settimana ha fatto esperienza pastorale nella parrocchia di Vipiteno. Il prossimo 3 ottobre sarà ordinato diacono, mentre l’ordinazione sacerdotale è in programma nel 2022.