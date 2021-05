Papa Francesco: udienza, invita ad universi alla Supplica dell’8 maggio al Santuario di Pompei

(Foto Vatican Media/SIR)

“In questo mese di maggio i santuari mariani di tutto il mondo sono uniti nella recita del Rosario per invocare la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative. Oggi guida la preghiera il Santuario della Beata Vergine del Rosario, in Corea del Sud. Ci uniamo alla preghiera per la Beata Vergine Maria, pregando specialmente per i bambini e gli adolescenti”. Così il Papa, al termine dell’udienza di oggi, durante i saluti ai fedeli italiani collegati per seguire la diretta streaming dalla Biblioteca privata del Palazzo apostolico. “La tradizione popolare dedica il mese di maggio alla Madonna”, ha proseguito Francesco: “Vi esorto alla recita del Rosario, con cui la Vergine Maria è particolarmente onorata. Vi invito ad unirvi spiritualmente alla Supplica alla Madonna del Rosario che si terrà sabato prossimo 8 maggio a mezzogiorno al Santuario di Pompei”.