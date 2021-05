Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 21,6 milioni di dosi, vaccinate più di 6,5 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 21.601.607 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 6.520.204 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione.

In totale sono 12.271.886 le somministrazioni a donne e 9.329.721 quelle a uomini. Se si considerano le categorie, sono 3.613.041 le somministrazioni tra i soggetti fragili e caregiver, 3.272.441 tra gli operatori sanitari e socio-sanitari, 901.442 tra il personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 660.298 tra gli ospiti di strutture residenziali, 1.186.850 tra il personale scolastico, 333.108 tra gli appartenenti al comparto Difesa e sicurezza. Per quanto riguarda le persone non considerate in categorie prioritarie, sono 6.381.167 le somministrazioni tra gli over 80, 3.334.875 tra i 70-79enni, 1.473.037 tra i 60-69enni a cui si aggiungono 445.348 somministrazioni catalogate come “altro”.

Rispetto alle 24.779.590 dosi finora disponibili in tutta Italia (15.669.810 di Pfizer/BioNTech, 6.565.080 di AstraZeneca, 2.207.900 di Moderna e 336.800 di Janssen), ne sono state inoculate l’87,2%. Le Marche presentano il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 91%. Seguono Veneto (90,8%) e Lombardia (90,7%). La Regione che ha fatto registrate il numero maggiore di somministrazioni (3.727.594) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (2.073.059) e Campania (1.892.751).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.980.315 a fronte di 2.370.639 effettuate a febbraio, di 5.968.759 a marzo e di 9.651.296 ad aprile. Nel mese di maggio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 1.590.781 le somministrazioni totali che hanno riguardato 1.094.890 prime dosi (comprese 48.684 di vaccino monodose Janssen) e 495.891 seconde dosi.