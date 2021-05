Diocesi: Milano, il 7 maggio mons. Delpini inaugura il nuovo Emporio della solidarietà a Baranzate

Venerdì 7 maggio a Baranzate (via Fiume 6), alle ore 18.00, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, benedirà il nuovo Emporio della solidarietà promosso da Caritas Ambrosiana. Il minimarket solidale ha aperto i battenti oltre un mese fa – segnala una nota dell’ufficio stampa della diocesi – all’interno di un ex capannone abbandonato acquistato nel 2018 dall’associazione La rotonda grazie a una donazione personale di Diana Bracco. “L’inaugurazione di questo servizio rappresenta anche l’occasione per la prima visita dell’arcivescovo al comune più multietnico d’Italia e ribadisce l’attenzione di mons. Delpini per le persone più fragili che hanno pagato il prezzo maggiore della crisi sociale provocata dalla pandemia di Covid”. Interverranno alla cerimonia: mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano; Diana Bracco, presidente Fondazione Bracco; Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo; Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Accoglieranno gli ospiti i parroci don Paolo Steffano e don Luca Giudici, il sindaco Luca Elia e il presidente della Fondazione InOltre don Vincenzo Barbante.