Papa Francesco: l’11 maggio la conferenza stampa di presentazione del Motu Proprio che istituisce il ministero di catechista

Martedì, prossimo, 11 maggio, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming dalla Sala stampa della Santa Sede la conferenza stampa di presentazione della lettera apostolica in forma di “Motu proprio” di Papa Francesco “Antiquum ministerium” con la quale si istituisce il ministero di catechista. Ne dà notizia oggi la Sala stampa vaticana. Alla conferenza stampa, che verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale YouTube di Vatican News, interverranno mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, e mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst, delegato per la catechesi del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.