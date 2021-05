Coronavirus Covid-19: mons. Tremolada (Brescia), “straordinaria generosità che ha visto in prima fila i sacerdoti”

“Quando si parla di questa esperienza, alla parola dolore va aggiunta la parola speranza”. Lo ha detto mons. Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia, durante la presentazione del libro “Covid-19: preti in prima linea. Storie stra-ordinarie di chi ha dato la vita e non si è arreso” (San Paolo) del giornalista Riccardo Benotti. Secondo mons. Tremolada, l’esperienza della pandemia lascia una lezione di vita: “Pensare alle persone che sono mancate per non lasciare solo chi era in difficoltà e a quelle che si sono prese cura degli altri, permette di guardare avanti e di poter dire che è stata un’occasione di crescita. Quando nel presente si vivono esperienze di questo genere si può dire: sì c’è futuro, perché il presente è ricco di queste testimonianze”. ll vescovo di Brescia ha poi aggiunto: “Vorrei rendere onore ai nostri sacerdoti, non solo della nostra diocesi. A Brescia siamo stati fra i più colpiti insieme a Bergamo, abbiamo sperimentato qualcosa che non avevamo mai affrontato prima. Un’esperienza di grande sofferenza. C’erano persone che non erano più in grado di respirare. Quando pensiamo ai nostri sacerdoti, innanzitutto ricordiamo chi non è più presente fra noi e ha concluso la sua vita a causa del Covid. C’è chi ha donato la vita e chi comunque si è fatto carico degli altri subendo il contagio pur di restare a disposizione degli altri. A fronte del primo disorientamento, si è fatta avanti una straordinaria generosità che ha visto in prima fila i sacerdoti”.