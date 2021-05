‘ndrangheta: Lamorgese (min. Interno), “intensa attività investigativa e proficua cooperazione di polizia per aggredire ramificati interessi illeciti”

“L’operazione contro la ‘ndrangheta condotta in Germania, Romania, Spagna e sul territorio nazionale dalla Direzione investigativa antimafia, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Torino ed il supporto della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza e delle polizie tedesca, rumena e spagnola, conferma ancora una volta la professionalità, l’impegno e la determinazione degli investigatori e la proficua cooperazione internazionale, indispensabile per aggredire i ramificati interessi illeciti che superano i confini nazionali”. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha commentato l’operazione internazionale di contrasto alla ‘ndrangheta. La titolare del Viminale ha sottolineato come “i numerosi sequestri preventivi di compendi aziendali, società e rapporti finanziari eseguiti questa mattina evidenzino l’importanza di agire efficacemente contro la forza pervasiva dei sodalizi criminali che infiltrano l’economia legale e tentano di acquisire il consenso sociale sui territori”. “Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine italiane e dei Paesi europei impegnati nella vasta operazione”, ha concluso Lamorgese, sottolineando che “si tratta di azioni investigative lunghe e complesse” e “che mettono in luce la capacità di lavorare insieme contro l’espansione criminale, mettendo in comune esperienze e professionalità”.