Salute: Catania, al via il primo webinar del Pronto soccorso psicologico-Italia

Primo open day del Pronto soccorso psicologico-Italia – Catania Event. È l’evento online organizzato dal Psp-Italia che aprirà virtualmente le proprie porte alla città di Catania, il prossimo 14 maggio alle 18, con un forum online. Un’occasione per quanti vorranno conoscere più da vicino il “valore” di un servizio nato per garantire a tutti l’accessibilità al benessere psicologico. Durante la giornata, verranno effettuati screening gratuiti sulla resilienza al Covid-19. “Parlare di Pronto soccorso psicologico vuol dire dare risposte a tutte le esigenze di benessere – commenta Mariano Indelicato, co-fondatore del Psp-Italia – che, spesso, sono limitate e confinate ad esperienze che siamo costretti a viverci da soli, senza poter contare nell’immediato, nel ‘qui ed ora’, dell’aiuto di professionisti appositamente preparati e specializzati”.

A partecipare al webinar, tra gli altri, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, Gioacchino Nicolosi, presidente Federfarma regionale, Cinzia D’Agate, referente regionale Uoc-Centro malattia celiaca dell’adulto del Policlinico di Catania, Grazia Zitelli, consigliere dell’Ordine degli psicologi di Sicilia. A relazionare sul tema: Filippo Aschieri, professore associato di Psicologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Francesco Pira, professore associato di Sociologia all’Università di Messina, Giuseppe Santisi, professore ordinario e preside del corso di laurea in Psicologia all’Università di Catania, e Giuseppe Catalfo, medico psichiatra, psicoterapeuta e consulente forense.

Lo stesso evento sarà replicato anche nelle sedi principali siciliane del Psp-Italia: Enna, Siracusa, Palermo e Agrigento. Sarà possibile seguire il webinar in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Pronto soccorso psicologico-Italia.