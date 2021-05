Festa d’Europa: incontro on line per studenti di 15 istituti lombardi promosso da Parlamento Ue e ScuolaZoo

L’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e ScuolaZoo organizzano venerdì 7 maggio l’“Assemblea d’istituto” con 15mila studenti delle scuole lombarde per parlare di democrazia e unità e delle opportunità della Conferenza sul futuro dell’Europa. “Il 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, 71 anni dopo la dichiarazione di Schuman considerata l’atto di nascita dell’Unione europea”, spiega una nota. “Per l’occasione, l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e ScuolaZoo, il media brand di riferimento degli studenti, organizzano l’Assemblea d’istituto in cui saranno presenti 15mila ragazze e ragazzi di 15 istituti lombardi”. L’evento si terrà il 7 maggio alle 11 in diretta sul profilo ufficiale Twitch di ScuolaZoo e “sarà l’occasione per avvicinare i giovani ai temi legati alla democrazia, alla Conferenza sul futuro dell’Europa, ai valori fondanti dell’Ue e alle opportunità lavorative europee”. Gli studenti incontreranno gli eurodeputati dei vari gruppi politici eletti nella circoscrizione nord-ovest, e i volontari della community insieme-per.eu. Ospite d’onore il comico Luca Ravenna. Aprirà l’evento, con un videomessaggio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala.