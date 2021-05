Papa Francesco: nomina Alessandro Cassinis Righini revisore generale

Il Papa ha nominato revisore generale Alessandro Cassinis Righini, finora revisore generale ad interim.

Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Alessandro Cassinis Righini è nato a Roma il 29 dicembre 1965. Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma La Sapienza e un Master in Business Administration, alla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano. È sposato e padre di tre figli. Ha insegnato strategic management presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. Dopo un’esperienza nella Commissione Europea, è stato Ricercatore della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali (Censis). In seguito ha lavorato come Consulente di Direzione per la Braxton Associates a Londra e per il Gruppo Deloitte. È autore di numerosi articoli circa il controllo di gestione e l’economia regolatoria. Nel mese di marzo del 2016 è stato nominato revisore aggiunto e da giugno del 2017 ha ricoperto l’incarico di revisore generale ad interim.