Coronavirus Covid-19: diocesi Palermo, l’arcivescovo Lorefice positivo

L’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, è risultato positivo al tampone per l’identificazione del virus Covid-19. Lo riferisce la diocesi di Palermo in una nota in cui si legge che “le sue condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione e l’arcivescovo è costantemente monitorato così come prevedono i protocolli sanitari specifici”.

Negli ultimi giorni il presule non ha presieduto celebrazioni pubbliche, né effettuato incontri, preferendo lavorare via web. In un messaggio ai fedeli, mons. Lorefice scrive che “in questi giorni mi sottoporrò agli esami clinici e radiologici del protocollo sanitario previsto per iniziare subito la terapia”. “Certo del vostro affetto, per me motivo costante di gratitudine al Signore, invochiamo insieme Maria nostra Madre e nostra Sorella, esperta custode di speranza e di pazienza”.

Infine, l’affidamento a Lei e alla patrona santa Rosalia di quanti “in questo tempo di prova sono afflitti da questo subdolo virus, per le loro famiglie e per quanti si spendono per la salute di tutti, con infaticabile passione e con amore”.