Terremoto Centro Italia: Legnini (commissario), domani videoconferenza per illustrare nuove Ordinanze approvate dalla Cabina di Coordinamento

Video conferenza stampa (on line) domani alle ore 11, del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, per illustrare le nuove Ordinanze approvate dalla Cabina di coordinamento, che saranno emanate sempre domani. Si tratta, in particolare, si legge in una nota del commissario, delle Ordinanze speciali in deroga per la ricostruzione dei centri storici di Amatrice, Camerino e Valfornace, delle scuole di Ascoli Piceno e Teramo, degli immobili pubblici del comune e degli edifici Ater della provincia di Teramo, delle Ordinanze per le scuole di San Ginesio e la basilica di San Benedetto di Norcia, che saranno firmate nei prossimi giorni, nonché dell’Ordinanza che aumenta i contributi di ricostruzione per la riparazione e la ricostruzione degli edifici considerati di interesse storico, artistico e culturale. Alla video conferenza sono invitati i presidenti e gli assessori regionali e i rappresentanti dei sindaci di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Durante l’incontro sarà fatto anche il punto sull’andamento della ricostruzione, sulla nuova Guida per l’utilizzo del Superbonus insieme al contributo di ricostruzione e sul Contratto istituzionale di sviluppo per il cratere, appena avviato.