Pedofilia: Casellati, “nessuna tolleranza per il più odioso dei crimini. Aumento abusi tra i fenomeni più dolorosi dell’ultimo anno”

“Nessuna tolleranza per la pedofilia, il più odioso dei crimini. L’aumento di abusi su minori è tra i fenomeni più dolorosi dell’ultimo anno. Tuteliamo i bambini, a partire dal web, e non lasciamo sole le famiglie”. Lo ha scritto il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un tweet pubblicato in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia che si celebra oggi, 5 maggio.

