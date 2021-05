Social media: WeCa, online tutorial su “Instagram per la pastorale”

“Instagram per la pastorale” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamani sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici. Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e condotto da Alessandra Carenzio, si domanda come Instagram possa diventare veicolo per vivere le relazioni con la propria comunità, diventando così strumento attivo di pastorale. Nel tutorial vengono presentate alcune esperienze concrete di account riconosciuti nel panorama del “web cattolico”. “La cosa che accomuna gli account (descritti nel tutorial) è la presenza costante di quella che possiamo chiamare una ‘call to action’ – viene spiegato nel tutorial – i giovani sono protesi al ‘fare’ e una delle caratteristiche del digitale è la partecipazione: ricordiamoci di sfruttarla bene”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa. La novità principale di questa terza stagione dei tutorial WeCa è la collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis (Pami): l’ultimo tutorial di ogni mese sarà dedicato alla figura di Maria in rapporto al mondo della comunicazione.