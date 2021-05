Pedofilia: Lamorgese (min. Interno), “grande attenzione per la tutela in rete delle persone più fragili”

“Nel percorso di riorganizzazione e potenziamento della nostra Polizia postale e delle comunicazioni grande attenzione è rivolta alla tutela in Rete delle persone più fragili e vulnerabili”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia che si celebra oggi, 5 maggio.

Confermando che l’azione di contrasto del Viminale vuole essere sempre più decisa e senza sosta, Lamorgese ha spiegato che nel 2021 è prevista l’istituzione di “un Centro anticrimine minori on line (Cam.On) che assicurerà una tutela ad ampio spettro, 24 ore al giorno 7 giorni su 7, verso tutti questi tipi di fenomeni”. Grazie anche alla partnership con il ministero dell’Istruzione, spiega una nota del Viminale, il Centro raccoglierà in tempo reale le segnalazioni provenienti dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, stabilendo con la scuola una rete di protezione ben ramificata, con l’obiettivo di intervenire precocemente, e se possibile anticipare, gli scenari di minaccia.