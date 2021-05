Formazione: Uni, conferito alla presidente della Fidae Kaladich il Premio Paolo Scolari 2021

L’Uni–Ente italiano di normazione ha conferito il Premio Paolo Scolari 2021 alla presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich. Il premio è un riconoscimento per l’impegno nella diffusione e nello sviluppo della conoscenza dell’attività di normazione tecnica volontaria. Le motivazioni del conferimento del premio, si legge nella lettera dell’Uni, “sono incentrate sull’impegno profuso nel dare risposte a problemi di enorme attualità e impatto sociale come la prevenzione e il contrasto al bullismo e la gestione della didattica a distanza e la didattica mista. “Sono molto onorata di aver ricevuto il premio Paolo Scolari 2021 – ha dichiarato la presidente della Fidae, Virginia Kaladich –, ci siamo avvicinati al mondo della normazione volontaria quando abbiamo sentito l’esigenza di avere una Prassi di riferimento contro il bullismo e il cyberbullismo. Poi, all’inizio dell’evento pandemico abbiamo avuto bisogno di una standardizzazione della Didattica a distanza e per questo abbiamo lavorato insieme per un modello di Dad e di didattica mista”. “Quello che apprezzo di più nel processo di normazione volontaria è il fatto che si tratta di una norma volontaria e a cui si lavora tutti insieme, davvero con il coinvolgimento di tutte le parti sociali interessate a regolamentare un fenomeno. Continueremo su questa strada – ha concluso Kaladich – per rendere migliore la scuola perché abbiamo a cuore il bene dei nostri ragazzi”.