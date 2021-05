Papa Francesco: domani la conferenza stampa di presentazione del Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Domani, alle ore 11.30 avrà luogo in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la conferenza stampa di presentazione del Messaggio del Papa per la 107a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che sarà celebrata domenica 26 settembre 2021, sul tema: “Verso un noi sempre più grande”. Nel corso della conferenza stampa – rende noto la Sala stampa vaticana – verrà presentato il primo video inedito del Santo Padre per la campagna di preparazione alla 107a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Interverranno il card. Michael Czerny, sottosegretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; padre Fabio Baggio, sottosegretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; suor Alessandra Smerilli, sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; mons. Paul McAleenan, vescovo ausiliare di Westminster (in collegamento da remoto); Sarah Teather, direttrice Jesuit Refugee Service Uk (in collegamento da remoto). La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale YouTube di Vatican news.