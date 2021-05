Irlanda: anche il santuario mariano di Knock nella “maratona” di preghiera per la fine della pandemia

C’è anche il santuario mariano internazionale di Nostra Signora di Knock tra i trenta santuari in tutto il mondo invitati da Papa Francesco a far parte della maratona di preghiera per la fine della pandemia. “Il santuario – dice l’arcivescovo Michael Neary – accoglie l’invito del Santo Padre di dedicare il mese di maggio a una ‘maratona’ di preghiera, per chiedere la fine della pandemia e pregare per la ripresa delle attività sociali e lavorative. È desiderio di Papa Francesco coinvolgere tutti i santuari mariani del mondo in questa iniziativa, affinché diventino veicoli della preghiera della Chiesa universale”. Il Santo Padre concluderà il mese di preghiera dal Vaticano il 31 maggio ed ha assegnato un’intenzione speciale per ogni giorno del mese. Il Rosario di Knock lunedì 10 maggio avrà la speciale intenzione di preghiera per tutte le persone con disabilità. L’arcivescovo Michael Neary presiederà, assistito dal parroco di Knock e dal rettore del santuario internazionale, padre Richard Gibbons, la recita del Rosario alle 17 di lunedì 10 maggio che sarà trasmessa in live streaming sul sito web del santuario di Knock e sulla pagina Facebook del santuario di Knock.