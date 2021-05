Coronavirus Covid-19: Benotti (giornalista), “tanti sacerdoti non hanno avuto paura di morire per il popolo”

“Non sono supereroi. Sono uomini che hanno vissuto a pieno il ministero, il compito che gli era affidato. Non hanno avuto paura di spendersi per il popolo”. A dirlo è Riccardo Benotti, autore del volume “Covid-19: preti in prima linea” edito da San Paolo, durante la presentazione del libro. “Nel volume sono narrate le storie e le vite di 206 sacerdoti. Non è stato facile parlare con chi li ha conosciuti e ne piangeva la memoria. Eppure – ha spiegato il giornalista – quello che vorrei emergesse dal libro è la speranza, perché queste storie rappresentano una Chiesa viva. I nostri sacerdoti sono presenti ovunque, anche nei comuni più piccoli. E tanti tra quelli che ho incontrato in questo viaggio, erano punti di riferimento importanti per la loro comunità”. Spesso la Chiesa sale agli onori della cronaca per i grandi eventi o per gli scandali, ha concluso Benotti, ma “la Chiesa più vera, quella che conosciamo tutti, è rappresentata dai tanti preti e laici che ogni giorno si spendono per gli altri”.