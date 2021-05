Solidarietà: Caritas Sardegna, domani webinar su “50 anni di Caritas in Italia, tra vecchie e nuove povertà”

Si svolgerà domani, giovedì 6 maggio, dalle 15, su piattaforma Zoom e in diretta streaming sul canale YouTube della Caritas Sardegna il webinar “50 anni di Caritas in Italia, tra vecchie e nuove povertà”, organizzato dalla delegazione regionale Caritas Sardegna, in collaborazione con Caritas Italiana, con l’Ordine dei giornalisti della Sardegna e con l’Ucsi Sardegna.

L’iniziativa è organizzata in vista dei 50 anni dell’organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana costituito il 2 luglio 1971, per volontà di Paolo VI, “con prevalente funzione pedagogica”. Nell’occasione verranno raccontate le azioni e i progetti messi in campo dalla Caritas in questi anni in Italia e nello specifico in Sardegna, cercando di ricostruire l’evoluzione del Paese attraverso gli occhi dei più deboli, raccontando bisogni, fragilità e speranze.

Dopo i saluti di Francesco Birocchi (presidente Ordine giornalisti Sardegna), di mons. Giovanni Paolo Zedda (vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per il servizio della carità) di Andrea Pala (presidente Ucsi Sardegna), in programma gli interventi di Ferruccio Ferrante, responsabile ufficio comunicazione Caritas Italiana su “Caritas, 50 anni dentro la storia, al fianco dei più fragili”; Annachiara Valle, giornalista di Famiglia cristiana e direttore della rivista “Madre” su “Il mondo visto con gli occhi della Caritas”; Raffaele Callia, delegato regionale Caritas Sardegna, su “Il cammino delle Caritas sarde nel contesto della storia ecclesiale e sociale degli ultimi decenni”.