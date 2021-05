Inclusione: Cassino, nasce la Consulta per i diritti delle persone con disabilità

Si è tenuta nei giorni scorsi la prima riunione della Consulta per i diritti delle persone con disabilità della città di Cassino (Fr), istituita con l’obiettivo principale di “promuovere la qualità di vita dei cittadini con disabilità in collaborazione con l’Amministrazione comunale – si legge in una nota diffusa dal Comune del Frusinate – attraverso tutte quelle iniziative volte alla rimozione delle barriere che limitano o impediscono il conseguimento dei diritti per realizzare condizioni di pari opportunità, per quanto riguarda la scuola, il lavoro, il tempo libero ed in generale la vita sociale”. Composta da associazioni di persone con disabilità e di loro familiari, da onlus impegnate nello stesso ambito e da rappresentanti delle istituzioni amministrative, sanitarie e scolastiche, la Consulta si metterà in ascolto di queste realtà e proporrà studi e indagini, darà parere sui capitoli di spesa dedicati nel bilancio comunale, organizzerà eventi e farà proposte concrete di interventi alle stesse istituzioni. Presieduta da Maria Cristina Tubaro e avendo come ufficio di riferimento l’Ufficio disabili del Comune di Cassino, la consulta vuole, in ultima istanza, “favorire il conseguimento della maggior autonomia possibile delle persone con disabilità; promuovere una loro migliore condizione di integrazione nei contesti di vita, favorire le migliori condizioni assistenziali, riabilitative e di sostegno necessarie al singolo e alla famiglia”, conclude la nota.