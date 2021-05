Rosario Livatino: Pasfa, domani evento on line in preparazione alla beatificazione

“Rosario Angelo Livatino: l’uomo, il giudice, il cristiano”: è il titolo dell’incontro promosso per domani 6 maggio (ore 17.30) dall’Associazione per l’assistenza spirituale alle Forze Armate (Pasfa), aggregazione laicale dell’Ordinariato militare per l’Italia, con il patrocinio dello stesso Ordinariato, in preparazione alla beatificazione del giudice Livatino. Dopo il saluto iniziale della presidente nazionale, Mariagiovanna Iommi, interverranno Giuseppe Palilla, ex compagno di scuola del giudice e presidente dell’Associazione “Amici del giudice Rosario Angelo Livatino”, il giornalista Enzo Gallo del Giornale di Sicilia e don Giuseppe Livatino, postulatore della causa di beatificazione nella fase diocesana. Secondo l’ordinario militare, mons. Santo Marcianò, “la prospettiva offerta da Livatino nei suoi discorsi, e nella sua stessa vita, fa della giustizia e della legge quasi una mistica. Non solo perché egli porta in cuore le origini bibliche della legge; non solo perché, come molti fanno notare, utilizza sempre la maiuscola per scrivere Giudice o Magistrato. Ma per un senso della sacralità, per la percezione di un mistero drammatico e luminoso, racchiuso in un lavoro che è missione; che, di più, è vocazione, la cui grandezza egli fa penetrare fino al suo privato, al suo intimo”. L’evento potrà essere seguito sul canale YouTube nazionale del Pasfa.