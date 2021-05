Papa Francesco: nomina mons. Gianrico Ruzza amministratore apostolico di Porto-Santa Rufina

Contestualmente alla rinuncia di mons. Gino Reali, il Papa ha nominato amministratore apostolico della diocesi di Porto-Santa Rufina mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia. L’annuncio – si legge in una nota – è stato dato dai due vescovi in concomitanza nelle rispettive diocesi questa mattina. Monsignor Ruzza ha convocato i sacerdoti nella Curia vescovile di Civitavecchia dove ha dato lettura della nomina inviata dal nunzio apostolico ed ha inviato un messaggio di saluto ai fedeli della Chiesa di Porto-Santa Rufina. “Al Papa va in questo momento la mia rinnovata gratitudine in piena adesione al suo ministero profetico per la Chiesa universale”, ha detto mons. Ruzza. “Il primo pensiero va al carissimo monsignor Gino Reali, in questo giorno in cui fa memoria dell’inizio del suo ministero tra noi, diciannove anni fa. Ho potuto vedere da vicino quanta passione abbia offerto nel suo servizio alla diocesi e quanto zelo abbia manifestato nell’assumere un incarico impegnativo. La sua fedeltà e la sua disponibilità verso il popolo di Dio della nostra diocesi sono oggi per me e per noi tutti motivo di gratitudine”. “Abbiamo dinanzi grandi sfide, legate certamente alla situazione emergenziale in cui siamo a causa del Covid-19, ma non possiamo dimenticare che la crisi sociale e morale del nostro tempo è una crisi di identità”, ha concluso il vescovo.