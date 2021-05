Scuola: Bianchi (min. Istruzione), “lavoriamo per programmare un regolare avvio del prossimo anno in presenza e in sicurezza per tutti”

“Si sta lavorando per programmare un regolare avvio del prossimo anno scolastico in presenza e in sicurezza per tutti. Dobbiamo progressivamente tornare alla normalità ad una nuova normalità e lo dobbiamo fare a partire dalla scuola”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, rispondendo durante il Question time nell’aula di Montecitorio ad una interrogazione sulle iniziative volte a garantire l’avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico e la conseguente frequenza in presenza per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Dopo aver ricordato i 150 milioni di euro messi a disposizione della scuola con il decreto Sostegni, il ministro ha sottolineato che “con il Piano per l’estate da 510 milioni intendiamo costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico attraverso un’offerta che rappresenta una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia anche valorizzando le buone pratiche e le esperienze innovative in questo periodo in vista della ripresa”. Bianchi ha ribadito che “stiamo mettendo in atto tutte le misure necessarie affinché le istituzioni scolastiche possano continuare a rispettare i protocolli per la sicurezza dei nostri studenti, del personale scolastico e delle famiglie”. E ha annunciato che, d’intesa con la struttura commissariale, “da oggi potrà essere ripresa la somministrazione dei vaccini a tutto il personale scolastico”.