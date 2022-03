Ucraina: Von der Leyen (Commissione), “chi fugge dalle bombe di Putin è benvenuto in Europa”. Protezione temporanea nell’Ue

La Commissione ha ufficializzato oggi la proposta di attivare la direttiva sulla protezione temporanea “per offrire un’assistenza rapida ed efficace alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina”. In base a tale proposta, a coloro che fuggono dalla guerra sarà concesso una protezione temporanea nell’Ue, che garantisce loro un permesso di soggiorno e l’accesso all’istruzione e al mercato del lavoro. Nel contempo la Commissione presenta anche gli orientamenti operativi “volti ad aiutare le guardie di frontiera degli Stati membri a gestire efficacemente gli arrivi alle frontiere con l’Ucraina, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza”, specifica un comunicato. Gli orientamenti raccomandano inoltre agli Stati membri di istituire speciali corsie di sostegno all’emergenza “per convogliare gli aiuti umanitari e ricordano la possibilità di concedere l’accesso all’Ue per motivi umanitari”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “L’Europa è al fianco di coloro che necessitano di protezione. Tutti coloro che fuggono dalle bombe di Putin sono benvenuti in Europa. Offriremo protezione a coloro che cercano rifugio e aiuteremo coloro che cercano un modo sicuro di rientrare a casa”.